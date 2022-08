Calcio: Inzaghi, 'ci manca un difensore centrale poi il mercato sarà chiuso' (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda il mercato la squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. Ci manca un giocatore nel ruolo di centrale e la società sta lavorando su questo, poi il mercato sarà chiuso". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone Inzaghi, in merito al mercato della società nerazzurra, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, che segnerà il via della stagione. Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022) Milano, 12 ago. - (Adnkronos) - "Per quanto riguarda illa squadra è quella che ho concordato con società e proprietà. Ciun giocatore nel ruolo die la società sta lavorando su questo, poi il". Lo dice l'allenatore dell'Inter Simone, in merito aldella società nerazzurra, nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Lecce, che segnerà il via della stagione.

Gazzetta_it : Psg, nuovo assalto a Skriniar. Inzaghi fa muro, ora tocca all'Inter #calciomercato - Gazzetta_it : Inter, 10 gol subiti in 5 amichevoli: Inzaghi ha una settimana per chiudere il buco in difesa #InterVillarreal - InterHubOff : ??Inzaghi: 'Abbiamo fatto una grandissima stagione. Abbiamo vinto trofei ma nel calcio non si guarda mai indietro. Q… - Fantacalcio : Lecce-Inter: la conferenza di Inzaghi - morristhetop : RT @spondainter: #Inzaghi: 'Abbiamo fatto una grandissima stagione. Abbiamo vinto trofei ma nel calcio non si guarda mai indietro. Questo è… -