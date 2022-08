Berlusconi | con il presidenzialismo Mattarella lasci Poi la precisazione Ma Pd e M5s attaccano

berlusconi : Con i leader dei partiti che compongono il centrodestra è stato condiviso e dato il via libera al programma che la… - elio_vito : Berlusconi dice che se passa il presidenzialismo Mattarella si deve dimettere. E perché con il taglio dei parlament… - CarloCalenda : In questo caso il bello della politica è la prevedibilità. Il ?@pdnetwork? si alleerà con i 5S un minuto dopo le el… - Gardella90 : RT @sbonaccini: Con l’assist di Conte, Salvini e Berlusconi hanno irresponsabilmente fatto cadere il Governo Draghi Ora Berlusconi minacci… - GianniMarangon : RT @MarcoGr75710953: @berlusconi Con Salvini ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? -

- Le parole del leader di FI su una delle riforme nel programma del Centrodestra innescano la polemica. Letta parla di destra pericolosa, all'attacco anche Conte. Il cavaliere precisa: se approviamo ...... riferendosi all'ex ministro degli Affari regionali del governoe figlio di Giuseppe La ... All'epoca Mandalà diceva di essere stato molto adiratoLa Loggia junior, reo di non avergli ...(Adnkronos) – “Con Matteo Salvini abbiamo parlato del programma del centrodestra e di come rilanciare l’Italia: taglio delle tasse, pensioni più dignitose, grandi opere pubbliche, sicurezza e tanto al ...Il Cav dà il benservito a Mattarella e fa arrabbiare gli altri della coalizione. Da Crosetto a Calderoli, passando per La Russa è corsa a prenderne le distanze ...