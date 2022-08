Anne Heche è morta. L’attrice americana era entrata in coma dopo un incidente stradale a Los Angeles: aveva 53 anni (Di venerdì 12 agosto 2022) Anne Heche non ce l’ha fatta. L’attrice americana 53enne era entrata in coma dopo un incidente stradale il 5 agosto. La conferma è arrivata dalla famiglia. L’attrice era stata ricoverata in ospedale al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills a nord di Los Angeles ed era tenuta in vita solo per verificare se i medici potessero prelevare i suoi organi per la donazione. Heche aveva subìto una “grave lesione cerebrale anossica“, causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”, avevano avvisato i familiari nel comunicato. La mattina del 5 agosto, l’auto di Heche si è schiantata ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 12 agosto 2022)non ce l’ha fatta.53enne erainunil 5 agosto. La conferma è arrivata dalla famiglia.era stata ricoverata in ospedale al Grossman Burn Center presso l’ospedale di West Hills a nord di Losed era tenuta in vita solo per verificare se i medici potessero prelevare i suoi organi per la donazione.subìto una “grave lesione cerebrale anossica“, causata da una prolungata mancanza di ossigeno al cervello. “Non ci si aspetta che sopravviva”,no avvisato i familiari nel comunicato. La mattina del 5 agosto, l’auto disi è schiantata ...

