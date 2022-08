Anne Heche è morta (Di venerdì 12 agosto 2022) Anne Heche - Instagram . Lo ha confermato la famiglia dell’attrice, 53 anni, al ‘Guardian’, dopo aver annunciato che sarebbero state staccate le macchine che la tenevano in vita. Articolo del 12 agosto ore 16.58 Anne Heche è “cerebralmente morta” e staccheremo le macchine. Dopo il terribile incidente, avvenuto lo scorso 5 agosto nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, quando si è schiantata con la sua auto contro una casa, la celebre attrice, le cui condizioni sono apparse sin da subito critiche, non ha speranze di sopravvivere. Nelle scorse ore, a dare la terribile notizia è stato il suo stesso entourage. “Vogliamo ringraziare tutti degli auguri di guarigione e delle preghiere per Anne e anche il personale medico e le splendide infermiere che hanno accudito Anne ... Leggi su davidemaggio (Di venerdì 12 agosto 2022)- Instagram . Lo ha confermato la famiglia dell’attrice, 53 anni, al ‘Guardian’, dopo aver annunciato che sarebbero state staccate le macchine che la tenevano in vita. Articolo del 12 agosto ore 16.58è “cerebralmente” e staccheremo le macchine. Dopo il terribile incidente, avvenuto lo scorso 5 agosto nel quartiere Mar Vista di Los Angeles, quando si è schiantata con la sua auto contro una casa, la celebre attrice, le cui condizioni sono apparse sin da subito critiche, non ha speranze di sopravvivere. Nelle scorse ore, a dare la terribile notizia è stato il suo stesso entourage. “Vogliamo ringraziare tutti degli auguri di guarigione e delle preghiere pere anche il personale medico e le splendide infermiere che hanno accudito...

