Ambasciatore ucraino | “sblocco porti per impedire a Russia di creare carestia”

(Adnkronos) – "Il sostegno dell'Ucraina nel ripristinare le forniture di grano e altre colture agricole al mercato internazionale è un modo efficace per prevenire l'incombente pericolo di carestia a livello mondiale". E' il commento all'Adnkronos dell'Ambasciatore ucraino in Italia Yaroslav Melnyk, oggi a Ravenna in occasione dell'arrivo in porto della nave Rojen, la prima con cereali dall'Ucraina con 13 mila tonnellate di semi di mais. "La guerra iniziata dalla Russia contro l'Ucraina ha conseguenze globali e minaccia il mondo di carestia. Il Cremlino – spiega – crea deliberatamente pressioni sulla comunità internazionale, sull'Unione Europea e sulla stessa Ucraina, al fine di raggiungere i suoi obiettivi a costo di milioni di vite perse. La Russia sta minando deliberatamente la ...

