Alex e Corinna morti insieme: tutti sconvolti per la tragedia dei due giovani fidanzati. Avevano 22 e 24 anni

tragedia in strada. L'intera comunità di Bolzano sotto choc alla notizia del drammatico epilogo della giovane coppia di fidanzati. Alex e Corinna viaggiavano a bordo della loro moto, una Kawasaki, lungo la strada della Mendola, quando intorno alle 14:30, sono caduti giù da un dirupo. Alex e Corinna, uno schianto in moto fatale. La tragedia è avvenuta in prossimità di una curva. La coppia in sella alla moto viaggiava lungo la strada della Mendola, vicino Bolzano, quando sarebbero finiti fuori dalla carreggiata cadendo in un dirupo. Alex e Corinna morti in un incidente in moto. Il dramma Due vittime giovanissime, Alex Höeller, 22 anni, bolzanino, e Corinna Bernard, 24 anni.

