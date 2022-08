5° Raggruppamento | nuove auto storiche da rally?

Leggi su rallyeslalom

(Di venerdì 12 agosto 2022) Facciamo una scommessa, che è questa: quando, voi lettori, arriverete alla fine di questo articolo nessuno (o quasi) rimarrà neutrale. Prenderete, se non lo avete già fatto per tempo, una posizione pro o contro il progetto che secondi alcuni bene informati la Federazione internazionale vuole far partire da qui a… Questo contenuto è riservato Source