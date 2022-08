(Di giovedì 11 agosto 2022)'s prevede di riaprire alcuniindopo averne deciso la chiusura quando la Russia ha invaso il Paese a febbraio. La catena di fast food non ha indicato una data precisa, ma ...

sole24ore : ?? #McDonald’s ha dichiarato che inizierà a riaprire gradualmente alcuni ristoranti nella capitale, #Kiev e nell’… - PaolilloLuca : Ucraina: McDonald's prepara la riapertura dei ristoranti - PieroDaCu : RT @sole24ore: ?? #McDonald’s ha dichiarato che inizierà a riaprire gradualmente alcuni ristoranti nella capitale, #Kiev e nell’#Ucraina occ… - fisco24_info : Ucraina: McDonald's prepara la riapertura dei ristoranti: A Kiev e nell'ovest del Paese - iconanews : Ucraina: McDonald's prepara la riapertura dei ristoranti -

Agenzia ANSA

's prevede di riaprire alcuni ristoranti indopo averne deciso la chiusura quando la Russia ha invaso il Paese a febbraio. La catena di fast food non ha indicato una data precisa, ma ...- - > Un's di Mosca, chiuso dopo l'invasione dell'- Epa/Maxim Shipenkov . La guerra inha fermato definitivamente la globalizzazione. Ha rappresentato una nuova svolta storica che ... Ucraina: McDonald's prepara la riapertura dei ristoranti Seguici su: Per quanto riguarda la pubblicità, noi e terze parti selezionate, potremmo utilizzare dati di geolocalizzazione precisi e l'identificazione attraverso la scansione del dispositivo, al fine ...L’ultimo libro di Mario Giro, “Trame di guerra e intrecci di pace”, prende atto dell’impasse della globalizzazione che ha mostrato la corda davanti a migrazioni, pandemia e guerra in Ucraina ...