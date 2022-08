«Sono un cannibale al 100%» (Di giovedì 11 agosto 2022) . Sarebbe uno dei messaggi che Armie Hammer ha inviato a una delle sue vecchie fiamme, Courtney Vucekovich. Prova della sua perversione con cui è diventato una sorta di Mister Hyde dopo le accuse di violenza, stupro e appunto cannibalismo mossegli dalle ex fidanzate. Oltre a Courtney – a raccontare le gesta dell’attore di Chiamami con il tuo nome – c’è anche un’altra ex, Julia Morrison: le protagoniste principali della docuserie House of Hammer, su Discovery Usa dal 2 settembre. La miniserie in tre parti esplora in modo specifico e dettagliato le accuse di abusi mosse contro Hammer. Accuse messe in relazione con la preoccupante vicenda di abusi all’interno della sua storia familiare. ... Leggi su iodonna (Di giovedì 11 agosto 2022) . Sarebbe uno dei messaggi che Armie Hammer ha inviato a una delle sue vecchie fiamme, Courtney Vucekovich. Prova della sua perversione con cui è diventato una sorta di Mister Hyde dopo le accuse di violenza, stupro e appunto cannibalismo mossegli dalle ex fidanzate. Oltre a Courtney – a raccontare le gesta dell’attore di Chiamami con il tuo nome – c’è anche un’altra ex, Julia Morrison: le protagoniste principali della docuserie House of Hammer, su Discovery Usa dal 2 settembre. La miniserie in tre parti esplora in modo specifico e dettagliato le accuse di abusi mosse contro Hammer. Accuse messe in relazione con la preoccupante vicenda di abusi all’interno della sua storia familiare. ...

