(Di giovedì 11 agosto 2022) Keylorsisempre di più al, la notizia di calciomercato di Gianluca di Marzio di Sky. Anche il vice presidente Edo De Laurentiis ha fatto sapere che ilavrebbe preso un attaccante ed un portiere. Nelle ultime ore il club ha dato una accelerata al suo mercato. Petagna va al Monza, trattativa sbloccata, mentre Simeone arriva al. Quindi un attaccante è stato preso. Intanto il club ha ufficializzato Sirigu, ma vista la scarsa fiducia che c’è in Meret bisogna prendere anche un altro portiere. Calciomercato:alL’ultim’ora di Gianluca Di Marzio di Sky sulè riferita a Keylor. “Dopo l’ufficialità arrivata in mattinata per Sirigu, ilè alla ricerca di un ...

allgoalsnapoli : Sky - Navas si avvicina! Segnali positivi sul buon esito dell'affare: le ultime #forzanapolisempre #calciomercato… - tuttonapoli : Sky - Navas si avvicina! Segnali positivi sul buon esito dell'affare: le ultime - napolipiucom : Sky - Navas si avvicina al Napoli #calciomercatonapoli #napoli #navas #ForzaNapoliSempre - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, si avvicina Keylor Navas: il portiere del Paris Saint Germain è in vantaggio su Kepa - susydigennaro : RT @napolimagazine: SKY - Napoli, si avvicina Keylor Navas: il portiere del Paris Saint Germain è in vantaggio su Kepa -

Keylor, portiere nel mirino del Napoli, è inserito nella trattativa. A seguire il tweet originale di Fabrizio Romano: Comments commentsCalciomercato Napoli - Tiene banco soprattutto la questione portiere in casa partenopea. Secondo quanto riferisce SkySport, l'obiettivo numero uno resta Keylorcon Kepa sullo sfondo poiché guadagna di meno. Nel frattempo è arrivato Sirigu per il quale si aspetta solo l'annuncio e potrebbe esserci una novità: data la situazione psicologica di Meret, non ...Keylor Navas si avvicina sempre di più al Napoli, la notizia di calciomercato di Gianluca di Marzio di Sky. Anche il vice presidente Edo De Laurentiis ha fatto sapere che il Napoli avrebbe preso un at ...Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato, Keylor Navas si sarebbe considerevolmente avvicinato al Napoli, superando Kepa in quanto a indice di gradimento ...