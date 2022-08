Real Madrid | Rodrygo vuole di più | 'Non voglio giocare solo nel secondo tempo o quando perdiamo'

gippu1 : #Casemiro ha vinto 10 delle 11 finali internazionali giocate con il Real Madrid. Nell'unica che ha perso (la Superc… - CB_Ignoranza : Il Real Madrid vince la Supercoppa Europea e Ancelotti diventa l'allenatore ad aver vinto più volte questa competiz… - OptaPaolo : 4 - Carlo #Ancelotti è diventato l'allenatore che ha vinto più volte la Supercoppa Europea (due con il Milan e due… - RadioNight_ : ?? Real Madrid Campione d’Europa ! ???? Grazie al successo contro l'Eintracht Francoforte gli spagnoli guadagnano pe… - AuxerreenC1 : RT @RMadridFrench: ?? L’accord qui lia Cristiano Ronaldo au Real Madrid datant du 12 Decembre 2008 ?? -

Commenta per primo Ilsta per portare a termine l'acquisto di Iker Bravo dal Bayer Leverkuse n. Come riporta Marca , il classe 2005, cresciuto nelle giovanili del Barcellona , aveva lasciato la Spagna un anno ...In una scenetta diventata virale per un video sui social, il numero uno delè stato fermato da un tifoso che gli ha chiesto: "Presidente riprenda Ronaldo al!" . E Florentino ...Il Milan non perde di vista un pallino seguito da diverso tempo: i rossonersi osservano e preparano un nuovo assalto ...