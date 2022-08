palermo24h : Picchia a sangue la compagna e tenta di strangolarla: arrestata 33enne, vittima al Policlinico - NewSicilia : La vittima avrebbe raccontato di essere stata aggredita dalla compagna che le avrebbe sbattuto la testa ripetutamen… - PalermoToday : Picchia e tenta di strangolare la compagna: arrestata donna di 33 anni - Piolismo_1899 : @kaviedes79 @cartellinoross1 @supersonico1986 Mi tocca dirti che sei un idiota. La vittoria ti ha fatto dimenticare… -

Avrebbero avuto una lite durante la quale lei avrebbe picchiato, morso e tentato di strangolare la compagna. La polizia ha arrestato martedì mattina, poco dopo l'alba, una ragazza di 33 anni nella ...Si incolla al citofono e quando entrain tutti i modi di avvicinarsi alla vittima, continuando con le minacce, gli insulti e spingendo con violenza anche i carabinieri, colpendone uno con un ... Picchia e tenta di strangolare la compagna: arrestata donna di 33 anni L’uomo è stato rintracciato su segnalazione della vittima: dopo l’aggressione la donna ha immediatamente allertato il commissariato di ...La Polizia ha arrestato una donna di 33 anni a Palermo per maltrattamenti in famiglia. Ha picchiato e cercato di strangolare la sua compagna di 26 anni in un appartamento nel quartiere Casa Professa.