(Di giovedì 11 agosto 2022) Laincessante e ledihanno creato non pochi disagi ache nel pomeriggio è stata interessata da un. Nel centro cittadino si sono registrati piccoli allagamenti e problemi legati a cassonetti e mastelli dell’immondizia spostati dal. La situazione più critica si è registrata nella zona di Pirri dove le, come avviene sempre, si sono allagate. Il livello dell’acqua ha raggiunto le portiere delle automobili e allagato scantinati e garage. Sul posto stanno intervenendo gli agenti della polizia municipale e i vigili del fuoco. Al momento non si registrano danni particolari. Vista l’allerta meteo di oggi il Comune ha disposto la chiusura di tutti i parchi che, salvo cambiamenti, riapriranno, a partire da domani. ...

ilfattovideo : Nubifragio su Cagliari, raffiche di vento e forte pioggia: le strade si trasformano in fiumi – Video - ElOneg : A Cagliari sta zaccando un nubifragio che non ne avete idea. Da Stasera casa vista mare. - sirlanc91635449 : @francescogonnos Cagliari, nubifragio - MichelePireddu : NUBIFRAGIO a #Cagliari - RobertoAtzori : NUBIFRAGIO!!!! #cagliari -

La pioggia incessante e le raffiche di vento hanno creato non pochi disagi ache nel pomeriggio è stata interessata da un. Nel centro cittadino si sono registrati piccoli allagamenti e problemi legati a cassonetti e mastelli dell'immondizia spostati dal ...... il paese devastato dall'alluvione del novembre 2020 e reduce daldi pochi giorni fa. ... In questo momento una vera e propria bomba d'acqua con forti venti si sta abbattendo su. ...Il cambiamento meteo tanto annunciato già da giorni ha portato acquazzoni sparsi in molte parti della Sardegna.