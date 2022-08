Napoli, CorSport: “Addio Fabian, ecco la gestione di Zielinski” (Di giovedì 11 agosto 2022) Napoli Zielinski- Continua la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali per i Partenopei. Lavoro di scarico in piscina e poi spazio per partitella a campo ridotto al Konami Training Center. Il Napoli è attivo sul mercato, i Partenopei vogliono essere la regina indiscussa di questa battute finali del Calciomercato. In giornata, è stata confermata la trattativa vicina al fischio finale, cioè quella che porterà Simeone all’ombra del Maradona, con Petagna verso Monza. Per Raspadori, ballano pochissimi milioni, c’è fiducia per chiudere nelle prossime giornata. Sarà, comunque una trattativa che probabilmente si formalizzerà anche verso fine mercato. Parlando dei giocatori che il Napoli possiede in casa, il Corriere dello Sport, ha dedicato una parte dell’editoriale per parlare del nuovo ruolo di ... Leggi su seriea24 (Di giovedì 11 agosto 2022)- Continua la preparazione in vista dei prossimi impegni stagionali per i Partenopei. Lavoro di scarico in piscina e poi spazio per partitella a campo ridotto al Konami Training Center. Ilè attivo sul mercato, i Partenopei vogliono essere la regina indiscussa di questa battute finali del Calciomercato. In giornata, è stata confermata la trattativa vicina al fischio finale, cioè quella che porterà Simeone all’ombra del Maradona, con Petagna verso Monza. Per Raspadori, ballano pochissimi milioni, c’è fiducia per chiudere nelle prossime giornata. Sarà, comunque una trattativa che probabilmente si formalizzerà anche verso fine mercato. Parlando dei giocatori che ilpossiede in casa, il Corriere dello Sport, ha dedicato una parte dell’editoriale per parlare del nuovo ruolo di ...

