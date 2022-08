Milan, Giroud in dubbio contro l’Udinese: scalpita Rebic, Origi in panchina? (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Milan prepara la sfida di sabato contro l'Udinese: qualche dubbio per Stefano Pioli che potrebbe far partire Rebic dal primo minuto Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 agosto 2022) Ilprepara la sfida di sabatol'Udinese: qualcheper Stefano Pioli che potrebbe far partiredal primo minuto

AntoVitiello : 45 minuti per #DeKetelaere contro la Pergolettese. Gol su rigore, di testa e con un tiro di destro. #Giroud persona… - la_rossonera : ??Verso #MilanUdinese: la probabile formazione ???? #MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Tomori, Kalulu, Theo Hernan… - Simontommy7 : RT @mvb_80: Collezione certezze #Milan Twitter stagione 2021/22: - cosa vendete Hauge, vendete quell'indolente di Leao ? - mollate Tonali f… - PianetaMilan : .@acmilan , #Giroud in dubbio contro l’ #Udinese: scalpita #Rebic, #Origi in panchina? #ACMilan #Milan… - infoitsport : La Gazzetta in apertura: 'Sarà Milan tricolore. Pioli contro l'Udinese si affida ai campioni. Ma Giroud è in dubbio' -