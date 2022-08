Migranti: naufragio in Tunisia, sale a 8 bilancio dei morti (Di giovedì 11 agosto 2022) E' salito a 8 il numero dei cadaveri recuperati in mare ieri dopo l'ultimo naufragio avvenuto al largo delle isole tunisine di Kerkennah. Ai corpi di 3 donne e 3 bambini, ha confidato all'agenzia Tap ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 11 agosto 2022) E' salito a 8 il numero dei cadaveri recuperati in mare ieri dopo l'ultimoavvenuto al largo delle isole tunisine di Kerkennah. Ai corpi di 3 donne e 3 bambini, ha confidato all'agenzia Tap ...

