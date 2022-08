LIVE Canottaggio, Europei 2022 in DIRETTA: in corso le batterie. Giacomo Perini in finale nel PR1 (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9:46 Partita la prima batteria. In acqua Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Germania e Grecia. Avanzano in finale le prime due imbarcazioni, per le restanti ci saranno i ripescaggi. 9:43 Terminate per il momento le gare del paraCanottaggio. Tra tre minuti via alle batterie del due senza femminile. Italia in acqua nella seconda heat, con l’equipaggio composto da Alice Codato ed Aisha Rocek. 9:40 Gran Bretagna che si conferma equipaggio da battere aggiudicandosi senza problemi il round preliminare. Britannici che tagliano il traguardo in 7:23.21, secondo posto per la Francia, terza l’Italia con 8:04.08. Azzurri che dunque proveranno a giocarsi chance di medaglia nella finale A. 9:36 E’ il turno della gara preliminare del quattro con misto PR3. In ... Leggi su oasport (Di giovedì 11 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9:46 Partita la prima batteria. In acqua Olanda, Danimarca, Gran Bretagna, Germania e Grecia. Avanzano inle prime due imbarcazioni, per le restanti ci saranno i ripescaggi. 9:43 Terminate per il momento le gare del para. Tra tre minuti via alledel due senza femminile. Italia in acqua nella seconda heat, con l’equipaggio composto da Alice Codato ed Aisha Rocek. 9:40 Gran Bretagna che si conferma equipaggio da battere aggiudicandosi senza problemi il round preliminare. Britannici che tagliano il traguardo in 7:23.21, secondo posto per la Francia, terza l’Italia con 8:04.08. Azzurri che dunque proveranno a giocarsi chance di medaglia nellaA. 9:36 E’ il turno della gara preliminare del quattro con misto PR3. In ...

Nuotomania : DA OASPORT - #Artistica #Canottaggio #Ciclismo LIVE Europei 2022, liveblog in DIRETTA: nuoto, ginnastica artistica,… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: dalle 9.00 le batterie Italia con tante novità - #Canottaggio #Europei… - zazoomblog : LIVE Canottaggio Europei 2022 in DIRETTA: giornata dedicata alle batterie - #Canottaggio #Europei #DIRETTA: -