Lite choc con il controllore: 'Mi hai offeso, scendi dal treno'. Arriva la polizia, la scena in diretta su TikTok (Di giovedì 11 agosto 2022) 'Giù dal treno , così impari a offendere chi sta lavorando'. I social ancora una volta sfruttati per denunciare un abuso. Almeno secondo Raffaele (che sui social si chiama omar.marokiii), ragazzo ... Leggi su leggo (Di giovedì 11 agosto 2022) 'Giù dal, così impari a offendere chi sta lavorando'. I social ancora una volta sfruttati per denunciare un abuso. Almeno secondo Raffaele (che sui social si chiama omar.marokiii), ragazzo ...

infoitsport : Choc Brasile: ucciso durante una lite il campione di jiu jitsu Leandro Lo - zazoomblog : Choc a Campo de’ Fiori prima la lite poi il pestaggio: 22enne trovata in una pozza di sangue - #Campo #Fiori… - zazoomblog : Choc a Campo de’ Fiori prima la lite poi il pestaggio: 22enne trovata in una pozza di sangue - #Campo #Fiori #prima… - CorriereCitta : Choc a Campo dei Fiori, prima la lite poi il pestaggio: 22enne trovata in una pozza di sangue - infoitinterno : Choc in strada a Roma: donna accoltellata al volto durante una lite -