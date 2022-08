Italiani straordinari I nostri esploratori dimenticati

Leggi su it.insideover

(Di giovedì 11 agosto 2022) A border is always a temptation, una frontiera è sempre una tentazione. Con queste secche parole James Cook liquidava gli scocciatori che lo importunavano con domande su “cosa” lo spingesse ad attraversare gli oceani, a cercare nuove stelle e altri orizzonti. Una lezione di stile, ma non solo. La consegna del comandante de l’Endeavour – InsideOver.