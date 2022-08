(Di giovedì 11 agosto 2022) Ilufficializza l’acquisto di Salvatore. Il portiere classe 87? si era svincolato dopo la retrodel Genoa. In passato ha vestito le maglie di Palermo, Torino e Paris Saint Germain. Vanta anche un’esperienza nella Liga, con l’Osasuna. È arrivato prima consueto il tweet di De Laurentiis e poi l’annuncio della società.Salvatore #ForzaSempre pic.twitter.com/VDq942y5Qn — Official SSC(@ssc) August 11, 2022Salvatore! #ADL pic.twitter.com/I9UQ6lDjNt — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) August 11, 2022 Contestualmente, ilha comunicato sul sito ufficiale di aver ceduto in prestito all’UCdoria le prestazioni sportive del calciatore Nikita ...

napolista : Il #Napoli dà ufficialmente il benvenuto a #Sirigu e annuncia la cessione di #Contini alla Samp Per Contini, l’ann… - serieAnews_com : ?? Sirigu è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli - Vincenz12340551 : RT @carminemartino2: Ricordo ancora quando nel 1984, con la voce rotta dall’emozione, iniziai ufficialmente la carriera di radiocronista. O… - BluLikeSky : RT @carminemartino2: Ricordo ancora quando nel 1984, con la voce rotta dall’emozione, iniziai ufficialmente la carriera di radiocronista. O… - er_t0ni0 : e dopo aver fatto indignare per la prima volta i tuttapposter con un mio tweet posso dire ufficialmente di essere e… -

... la Brianza, con il Monza che debuttain serie A col Torino. "Tante volte, troppe ... cosa fa "Sfoglio l'ordine alfabetico della nuova serie A dove trovo il Monza tra il Milan e il...La sfrenata corsa ai 1.394 i posti messi a bando per Palazzo San Giacomo e per Città metropolitana èpartita. La fame di lavoro aè storia tristemente nota e un maxi - concorso ...Nikita Contini lascia nuovamente Napoli in prestito. Il portiere di origini ucraine si trasferirà in prestito alla Sampdoria come vice Audero ...Salvatore Sirigu è un nuovo calciatore del Napoli. Il portiere ha firmato un contratto per un anno a 900 mila euro.