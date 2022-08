Frecciarossa 1000, al via prove tecniche sulla linea Madrid-Barcellona (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Prendono il via le prove tecniche del Frecciarossa 1000 sulla linea ferroviaria fra Madrid e Barcellona.ILSA, consorzio partecipato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), sta infatti eseguendo i test sui binari spagnoli, ultima fase prima dell'omologazione finale del treno sulla rete ferroviaria iberica.Ciò consentirà a iryo, nome commerciale dell'azienda, di offrire ai passeggeri una nuova offerta alta velocità entro il 2022 con la fase di vendita commerciale da avviare fra settembre e ottobre.La possibilità di offrire collegamenti Alta Velocità in Spagna è parte di un processo iniziato a novembre 2019 con l'assegnazione da parte di ADIF, gestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – Prendono il via ledelferroviaria fra.ILSA, consorzio partecipato da Trenitalia (Gruppo FS Italiane), sta infatti eseguendo i test sui binari spagnoli, ultima fase prima dell'omologazione finale del trenorete ferroviaria iberica.Ciò consentirà a iryo, nome commerciale dell'azienda, di offrire ai passeggeri una nuova offerta alta velocità entro il 2022 con la fase di vendita commerciale da avviare fra settembre e ottobre.La possibilità di offrire collegamenti Alta Velocità in Spagna è parte di un processo iniziato a novembre 2019 con l'assegnazione da parte di ADIF, gestore dell'infrastruttura ferroviaria iberica, del 30% dei collegamenti ...

