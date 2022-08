Europei di nuoto: prima medaglia azzurra: argento nel tecnico a squadre (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA - prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto che si stanno disputando a Roma . Le azzurre del sincro hanno conquistato l'argento nel tecnico a squadre con il punteggio di 90.3772. La ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 11 agosto 2022) ROMA -per l'Italia aglidiche si stanno disputando a Roma . Le azzurre del sincro hanno conquistato l'nelcon il punteggio di 90.3772. La ...

Eurosport_IT : ?????? DUE AZZURRI SUL PODIOOOO!! ?????? In 4’10?60 Alberto Razzetti conquista l’oro agli europei di nuoto mentre con 3?… - Agenzia_Ansa : Prima medaglia per l'Italia agli Europei di nuoto di Roma al via oggi. E' argento per le Azzurre del nuoto sincroni… - fanpage : OROOOOOO! L'Italia per la prima volta sul gradino più alto del podio agli Europei di Nuoto 2022. GRANDISSIMO, ALBER… - infoitsport : Razzetti stratosferico, è medaglia d'oro nei 400 misti agli Europei di nuoto! Bronzo per Matteazzi - infoitsport : Nuoto, Europei Roma 2022: Razzetti conquista l'oro nei 400 misti, bronzo per Matteazzi -