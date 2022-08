Elezioni, Renzi prende in giro Letta: “Se va alla Nato tempo sei mesi e i russi arrivano in Portogallo” (Di giovedì 11 agosto 2022) “Se Letta va alla segreteria generale della Nato tempo sei mesi i russi arrivano in Portogallo. Non ho nessun problema personale con lui. Il giorno dopo ho detto a Letta dimmi cosa vuoi fare. Lui poi ha detto voglio fare il fronte Draghi ma non voglio Renzi perché mi sta antipatico. Silvio invece ha detto che se si vuole fare il centro Renzi deve venire con noi”. Lo ha detto il leader Iv, Matteo Renzi, intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, che in più di un’occasione ha attaccato il segretario del Pd, Enrico Letta. Video Facebook/La Versiliana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) “Sevasegreteria generale dellaseiin. Non ho nessun problema personale con lui. Il giorno dopo ho detto adimmi cosa vuoi fare. Lui poi ha detto voglio fare il fronte Draghi ma non voglioperché mi sta antipatico. Silvio invece ha detto che se si vuole fare il centrodeve venire con noi”. Lo ha detto il leader Iv, Matteo, intervenendo al Caffè de La Versiliana a Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, che in più di un’occasione ha attaccato il segretario del Pd, Enrico. Video Facebook/La Versiliana L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

