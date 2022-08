**Elezioni: Calenda, 'nasce alternativa seria, grazie a Renzi per la generosità'** (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "nasce oggi per la prima volta un'alternativa seria e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoRenzi per la generosità. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione it per #ItaliaSulSerio". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 11 agosto 2022) Roma, 11 ago (Adnkronos) - "oggi per la prima volta un'e pragmatica al bipopulismo di destra e di sinistra che ha devastato questo paese e sfiduciato #Draghi. Ringrazio @matteoper la. Adesso insieme @ItaliaViva e @Azione it per #ItaliaSulSerio". Lo scrive su Twitter Carlo

