Elezioni 2022, scintille tra Letta e Meloni. Oggi incontro Calenda-Renzi (Di giovedì 11 agosto 2022) (Adnkronos) – Si infiamma lo scontro tra centrodestra e centrosinistra in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. A far scoppiare l'ultima polemica in ordine di tempo sono state le parole del segretario del Pd Enrico Letta che ha invitato la leader di Fdi Giorgia Meloni ad avere "una faccia sola", spiegando che "sta cercando di riposizionarsi, cambiare immagine, incipriarsi. Mi sembra un'operazione abbastanza complicata quando i punti di riferimento sono la Polonia e Orban". "Non ho bisogno di incipriarmi, Letta tradisce misoginia", replica arrabbiata Giorgia Meloni: "Caro Letta, al netto della misoginia che questa frase tradisce e dell'idea secondo la quale una donna dovrebbe essere attenta solo a trucchi e borsette, il vostro problema è che non ho ...

