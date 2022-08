Chelsea, continua il pressing per Aubameyang: c'è un ostacolo (Di giovedì 11 agosto 2022) Il Chelsea dopo aver perso Lukaku e Werner vuole aggiungere un attaccante nel reparto e ha individuato in Pierre-Emerick Aubameyang il profilo... Leggi su calciomercato (Di giovedì 11 agosto 2022) Ildopo aver perso Lukaku e Werner vuole aggiungere un attaccante nel reparto e ha individuato in Pierre-Emerickil profilo...

