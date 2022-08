Calciomercato Salernitana: Bronn in arrivo dal Metz (Di giovedì 11 agosto 2022) Calciomercato Salernitana, continua la campagna acquisti dei granata, che sono vicini a chiudere con il Metz per Dylan Bronn La Salernitana al lavoro per rinforzare la linea difensiva. I campani, dopo il colpo Vilhena, si preparano all’acquisto di Dylan Bronn. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il difensore tunisino del Metz dovrebbe passare alla Salernitana a titolo definitivo per la cifra di un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 11 agosto 2022), continua la campagna acquisti dei granata, che sono vicini a chiudere con ilper DylanLaal lavoro per rinforzare la linea difensiva. I campani, dopo il colpo Vilhena, si preparano all’acquisto di Dylan. Secondo quanto riportato da L’Equipe, il difensore tunisino deldovrebbe passare allaa titolo definitivo per la cifra di un milione di euro. L'articolo proviene da Calcio News 24.

