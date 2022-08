Ancora 28 433 nuovi casi di Covid e 130 morti | positività 15%

(Di giovedì 11 agosto 2022) AGI - Prosegue il calo della curva epidemica in Italia. Nelle ultime 24 ore sono 28.433 idi, contro i 31.703 di ieri ma soprattutto i 42.976 di giovedì scorso. I tamponi processati sono 189.141 (ieri 201.509) con un tasso diche dal 15,7 scende al 15,0%. I decessi sono 130 nelle ultime 24 ore (ieri 145), per un totale di 173.701 vittime dall'inizio della pandemia. Le terapie intensive restano 321 (ieri -10) con 28 ingressi del giorno. I ricoveri ordinari sono 234 in meno (ieri -224), per un totale di 8.358. La regione con piùè il Veneto (3.245), seguito da Lombardia (3.224), Campania (2.571), Sicilia (2.446) e Lazio (2.361). Itotali dall'inizio dell'epidemia salgono a 21.428.602. I ...

Sono 28.433 i nuovi casi di Covid-19 e 130 le vittime registrate in Italia nelle ultime 24 ore. Covid - Scendono i contagi nel Pontino. 433. Ma c'è ancora una vittima ROMA: Continua ad attutirsi l'impatto del virus sulla popolazione a livello nazionale. Oggi il tasso di positività è al 15%. Ricoveri in calo ...