WhatsApp, addio silenzioso ai gruppi e screenshot alle chat: le novità sulla privacy (Di mercoledì 10 agosto 2022) WhatsApp, una delle app più famose e usate di messaggistica, presto dovrà fare i conti con altri cambiamenti. Che, ancora una volta, riguarderanno la privacy perché l'obiettivo di Mark Zuckerberg, ceo e fondatore di Meta, è solo uno: mettere a punto nuove funzioni per proteggere l'applicazione. E, di conseguenza, gli utenti che la usano. Quali sono le tre funzioni in arrivo su WhatsApp Con un post su Facebook Mark Zuckerberg ha annunciato che presto ci saranno tre nuove funzionalità su WhatsApp, sempre per tutelare la privacy. Come ha fatto sapere l'imprenditore, si 'potrà uscire dalle chat di gruppo senza avvisare tutti i partecipanti, decidere chi può vedere quando si è online e impedire gli screenshot dei messaggi visualizzabili una sola ...

