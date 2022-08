Ucraina, raid forze sicurezza russe in casa della giornalista ‘no-war’ (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Le forze di sicurezza russe hanno fatto irruzione nella casa della giornalista moscovita Marina Ovsyannikova, diventata famosa in tutto il mondo per aver esibito nel marzo scorso alle spalle di una collega impegnata in una diretta alla televisione statale russa un cartello con slogan di condanna della guerra russa in Ucraina. Gli uomini dei servizi di sicurezza – ha reso noto oggi l’avvocato Dmitry Zakhvatov, del gruppo per i diritti civili OVD-Info – sono entrati nell’abitazione della cronista senza attendere l’arrivo del consulente legale di Ovsyannikova. La giornalista è già stata condannata al pagamento di diverse pesanti ammende per le sue critiche alla guerra di Putin in ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 10 agosto 2022) (Adnkronos) – Ledihanno fatto irruzione nellamoscovita Marina Ovsyannikova, diventata famosa in tutto il mondo per aver esibito nel marzo scorso alle spalle di una collega impegnata in una diretta alla televisione statale russa un cartello con slogan di condannaguerra russa in. Gli uomini dei servizi di– ha reso noto oggi l’avvocato Dmitry Zakhvatov, del gruppo per i diritti civili OVD-Info – sono entrati nell’abitazionecronista senza attendere l’arrivo del consulente legale di Ovsyannikova. Laè già stata condannata al pagamento di diverse pesanti ammende per le sue critiche alla guerra di Putin in ...

News24_it : Guerra Ucraina Russia, raid in Crimea. Fonti di Kiev: 'Solo l'inizio'. Ma il governo nega - Sky Tg24 - News24_it : Guerra Ucraina Russia, raid in Crimea. Fonti di Kiev: 'Solo l'inizio'. Ma il governo nega - Sky Tg24 - adrianamusella : #Kiev rivendica raid su base militare russa in #Crimea: è solo l'inizio. Lo riferisce il New York Times. Pare si… - News24_it : Guerra Ucraina Russia, Kiev rivendica raid su base russa in Crimea: 'È solo l'inizio' - Sky Tg24 - gabdelgiovine : @MinutemanItaly Scherzo, ma non troppo. In Crimea è in corso Raid NATO/Ucraina. -