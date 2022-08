Scopre la moglie a letto con l'amante e lo accoltella: notte di sangue a Roma (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un 40enne di Roma ha seguito la moglie mettendo un dispositivo gps sulla sua auto. Una volta raggiunta la casa dell'amante, lo ha colpito con 9 coltellate per poi fuggire. La vittima è in fin di vita Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 10 agosto 2022) Un 40enne diha seguito lamettendo un dispositivo gps sulla sua auto. Una volta raggiunta la casa dell', lo ha colpito con 9 coltellate per poi fuggire. La vittima è in fin di vita

solarenergy76 : @giorgio_gori se uno ti portasse via la moglie domani mattina perché gli racconta in un orecchio di averlo di 30 cm… - CarloV48472671 : @TizianaFerrario Ci sei o lo fai? La moglie di Franceschini ti dice qualcosa? La moglie di Zingaretti infilata in R… - salvettipaolo : Questi non hanno capito nemmeno l’ABC. La moglie nel tuo ambiente di lavoro, ti scopre gli altarini e allora sono g… - sarainskywith : Quando vedo Berlusconi penso sempre a quel film horror di cui non ricordo il titolo in cui il protagonista scopre c… - spartacop3 : @Orso_Paffuto Piuttosto Calenda è quello che la moglie lo tradisce appena esce di casa e lui lo scopre, torna, pren… -