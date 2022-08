Schianto mortale | per Alessandro non c’è stato nulla da fare | se n’è andato a 17 anni

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) Tragedia a Ormelle, piccolo comune in provincia di Treviso, un ragazzo di 17Feletto è morto in un terribile incidente: la sua moto è finita contro un furgone della Sda. A quanto si apprende l’incidente è avvenuto alle 15.30 in via Roma, vicino all’incrocio con via Campagnola. Secondo una prima ricostruzioneproveniente da via Campagnola di Ormelle, si stava immettendo in via Roma ed èa sbattere contro il furgone Fiat Ducato che stava percorrendo la strada. La donna non è riuscita ad evitare lo scontro. Violentissimo l’impatto. Così forte da far uscire i residenti in strada. Il 17enne in sella alla moto èsbalzato prima contro il parabrezza del furgone e subito dopo sull’asfalto, perdendo la vita sul colpo dopo un volo di ben 30 metri. La moto Malaguti, dopo ...