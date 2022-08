Prima giornata Serie A 2022 23 | le designazioni arbitrali

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ Aia ha reso noto i nominativi degli arbitri, degli Assistenti, dei Iv ufficiali, dei Var e degli Avar che dirigeranno le gare valide per la/23 in programma tra venerdì 13 e lunedì 15 agosto./23: QUALI SONO LE? Milan-Udinese: sabato 13/8 h. 18.30 Arbitro: Marinelli Assistenti: Bottegoni-Galetto Iv: Gariglio Var: Mazzoleni Avar: Bresmes Sampdoria-Atalanta: sabato 13/08 h.18.30 Arbitro: Dionisi Assistenti: Costanzo-Passeri Iv: Miele G. Var: Pairetto Avar: Tegoni Lecce-Inter: sabato 13/08 h. 20.45 Arbitro: Prontera Assistenti: Mondin-Rossi Iv: Marcenaro Var: Banti Avar: ...

Gazzetta_it : Gli #arbitri di Serie A: Marinelli fischia la prima, Salernitana-Roma a Sozza. E Ferrieri Caputi parte dalla B - DiMarzio : #SerieA, le designazioni arbitrali della 1^ giornata - DiMarzio : #SerieA, @acmilan | La prima giornata di #DeKetelaere a Milanello è iniziata presto: il programma - LazionewsEu : #Biancocelesti, ecco le #designazioniarbitrali per #LazioBologna, prima giornata della #SerieA! #sslazio #lazio… - cxddlytae : MA LA MIA GIORNATA STAVA ANDANDO COSÌ BENE PRIMA CHE STO COGLIONE POSTASSE DIO MIO -

Today.it

Nel corso dellaodierna , Nintendo ha trasmesso un nuovo Direct dedicato a Splatoon 3 . Nel filmato, ...in questo caso Nintendo ha promesso di divulgare ulteriori informazioni in merito...Leonardo ora sta bene e nellaodierna è stato dimesso.del ritorno all'attività sportiva dovrà seguire un periodo di convalescenza di sei mesi'. Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della prima giornata Non è da escludere, inoltre, la convocazione tra Udinese e Atalanta di Origi: il belga, per la prima volta da quando veste rossonero, si è allenato con il… Leggi ...Sarà Alessandro Prontera l'arbitro di Lecce-Inter domenica sera. Per la prima volta dirigerà il Lecce. Prontera è originario di Tricase (dove è nato), si ...