Più di governo che di lotta. Hamas non schiera i missili (Di mercoledì 10 agosto 2022) «Hamas sa che deve governare oltre due milioni di palestinesi ed è consapevole che la popolazione di Gaza non può sostenere il peso di altre offensive israeliane. E, altrettanto importante, L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 10 agosto 2022) «sa che deve governare oltre due milioni di palestinesi ed è consapevole che la popolazione di Gaza non può sostenere il peso di altre offensive israeliane. E, altrettanto importante, L'articolo proviene da il manifesto.

Mov5Stelle : Negli 8 mesi che rimanevano di Governo non erano previste misure sociali adeguate. L'ultimo decreto prevedeva 6-7 e… - mara_carfagna : Il #terzopolo è la possibilità di costruire una casa per gli italiani moderati che non trovano più una loro colloca… - Antonio_Tajani : Orgogliosi di avere nel nostro simbolo il nome del Partito Popolare Europeo. Gli italiani troveranno in noi la forz… - Carlag67 : @PoliticaPerJedi Avrebbe senso. Solo al fine di mediare e rendere più affidabile il governo. Più che di alleanza, p… - antoniopepe216 : @CarloCalenda Ma ancora nessuno ha capito che in Italia se non cambia il sistema elettorale non farai mai nulla. Il… -