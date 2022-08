Napoli | il dopo Fabiàn può arrivare dalla Serie B

DiMarzio : #Calciomercato, @sscnapoli | #Raspadori titolare con il @SassuoloUS: dopo la partita nuovi contatti per l'intesa - AlfredoPedulla : #Raspadori vuole il #Napoli e anche presto. Accostato a troppe squadre, previsti dialoghi anche oggi con il… - stefano_sanni79 : @giuliosimonett2 @majewsky2000 Poi sé vogliono dirla tutta,in quella occasione il Napoli a Firenze manco scese in c… - luvxjns : RT @luvxjns: RAGA ????VENDO DUE BIGLIETTI AEREI RYANAIR NAPOLI-MILANO BERGAMO DEL 2 SETTEMBRE ORE 8:00, LI HO PAGATI 16€ L'UNO???? li ho… - PioRusso_79 : @demagistris Dopo il disastro Napoli solo degli incoscienti le darebbero fiducia -

Poi, Roma e. I rossoneri hanno dato segnali importanti durante l'estate: Leao e Tonali ... se Gosens fa il Gosens, da quella parte Inzaghi non perde moltol'addio di Perisic. Bastoni ...Ecco perchéqualche giorno di vacanza si concentrerà sulla Serie A di cui ha parlato in un'... Poi vedo Roma e". Mancini ottimista sull'Inter. Interrogato su ll'Inter, Roberto Mancini, ex ...We and our partners store and/or access information on a device, such as cookies and process personal data, such as unique identifiers and standard information sent by a device for personalised ads an ...Dopo essersi contese lo scudetto insieme al Milan, alcune vicende di Napoli ed Inter si stanno intrecciando in sede di calciomercato.