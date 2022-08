Meloni sul fascismo: 'Da destra nessuna ambiguità'. Letta: 'Tenta di incipriarsi, difficile farlo con Vox e Orban' (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 , la giornata. Secondo Giorgia Meloni dalla destra non c'è alcuna ambiguità sul tema fascismo . La leader di Fratelli d'Italia lo ha detto alla stampa estera nei video inviati ... Leggi su leggo (Di mercoledì 10 agosto 2022) Elezioni politiche 2022 , la giornata. Secondo Giorgiadallanon c'è alcunasul tema. La leader di Fratelli d'Italia lo ha detto alla stampa estera nei video inviati ...

carlosibilia : .@GiuseppeConteIT è il Presidente del @Mov5Stelle. A chi oggi dice 'mi fido di Conte' chiedo di prendere posizione… - TgLa7 : «Il problema della #Meloni non è che è fascista, il problema è che sta promettendo un programma elettorale da 80 mi… - CarloCalenda : Se l’idea del @pdnetwork è “imbarchiamo di tutto, facciamo come ci pare, tanto se non accettate vi accusiamo di far… - AvvLucaEgitto : RT @ardigiorgio: Bravo Carlo. sta mattina lui hai detto chiaramente che sarebbe stato necessario per Meloni fare questo passaggio. E mentre… - martinoloiacono : Rassicurare. Rassicurare sul posizionamento internazionale e sull’essere pronti a governare. La campagna di #Meloni… -