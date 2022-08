L’economista Carlo Cottarelli si candida con Pd e +Europa (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’economista Carlo Cottarelli sarà candidato alle prossime elezioni politiche del 25 settembre con Pd e +Europa. “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd e +Europa di essere candidato comune alle prossime elezioni”, questo l’annuncio che ha ufficializzato la candidatura dell’ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del FMI, avvenuto in collegamento alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. “Cottarelli sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Sarà candidato nel nord del Paese, sia nell’uninominale che nella parte proporzionale. Abbiamo intenzione di fare sì che la sua candidatura sia visibile e forte. E’ il migliore ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 10 agosto 2022)saràto alle prossime elezioni politiche del 25 settembre con Pd e. “Ho accettato, ed è un grande onore, l’offerta di Pd edi essereto comune alle prossime elezioni”, questo l’annuncio che ha ufficializzato latura dell’ex direttore del dipartimento Affari Fiscali del FMI, avvenuto in collegamento alla conferenza stampa di Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. “sarà una delle principali punte di diamante della campagna elettorale. Saràto nel nord del Paese, sia nell’uninominale che nella parte proporzionale. Abbiamo intenzione di fare sì che la suatura sia visibile e forte. E’ il migliore ...

