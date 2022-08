Le scuse del magistrato di sorveglianza dopo il suicidio in carcere: 'Abbiamo fallito' (Di mercoledì 10 agosto 2022) - 'Maggiore attenzione alle richieste dei detenuti soprattutto con problemi di tossicodipendenza o malati psichici' ha dichiarato il magistrato Semeraro Leggi su tg.la7 (Di mercoledì 10 agosto 2022) - 'Maggiore attenzione alle richieste dei detenuti soprattutto con problemi di tossicodipendenza o malati psichici' ha dichiarato ilSemeraro

ricpuglisi : Ho un'idea. Lascerei fare la campagna elettorale per il centro destra (e per Renzi) a due persone soltanto: 1) C… - ciccio_liso : @Lukfer3 Si, ci sono stato per fare il bagno al mare. Ma nel tweet del tipo c'è scritto chiaramente 'mancano pochi giorni'. Scuse accettate - NanniCatta : @SardegnaG Banale e stupida sparata del Sindaco di Como, che dire, auguro e spero sia dovuta al caldo oppure allo s… - Laura131997 : RT @turtunz: Ok quindi dovresti avere: Chiesa, Vlahovic, Kostic, Di Maria e Depay. Non ci sono scuse, non puoi fare meno gol del Verona - nucciaportraits : @pbecchi Basta scuse continue e commissione di inchiesta subito! Malasanità, cure domiciliari sbagliate, condizioni… -