La Lazio a sorpresa: si inserisce per Lo Celso (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA - Sarri spinge. È un sogno, complicato, non impossibile. La Lazio si è inserita per Giovani Lo Celso, in uscita dal Tottenham . Paratici cede l'argentino in prestito con riscatto, forse non ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 10 agosto 2022) ROMA - Sarri spinge. È un sogno, complicato, non impossibile. Lasi è inserita per Giovani Lo, in uscita dal Tottenham . Paratici cede l'argentino in prestito con riscatto, forse non ...

