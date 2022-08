Juventus, Depay: l’impossibile diventa possibile (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quella che sembrava l’ultima opzione sta diventando la prima scelta – o meglio alternativa – per la Juventus, che sta mantenendo stretti contatti con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni di Depay. l’impossibile si sta così trasformando in possibile. Per l’olandese, infatti, le speranze erano poche, sia per l’ingaggio che per le tempistiche. Ma dopo gli accordi sfumati per Morata e Muriel, l’attaccante classe ’94 si è rivelato una validissima – e concreta – opzione per arricchire il pacchetto offensivo. Ad aiutare è anche la situazione del Barcellona, che sta facendo i conti con dei problemi finanziari. Depay alla Juventus: si cerca l’accordo Depay alla Juventus sembra un’ipotesi molto plausibile, anche se ci ... Leggi su 11contro11 (Di mercoledì 10 agosto 2022) Quella che sembrava l’ultima opzione stando la prima scelta – o meglio alternativa – per la, che sta mantenendo stretti contatti con il Barcellona per assicurarsi le prestazioni disi sta così trasformando in. Per l’olandese, infatti, le speranze erano poche, sia per l’ingaggio che per le tempistiche. Ma dopo gli accordi sfumati per Morata e Muriel, l’attaccante classe ’94 si è rivelato una validissima – e concreta – opzione per arricchire il pacchetto offensivo. Ad aiutare è anche la situazione del Barcellona, che sta facendo i conti con dei problemi finanziari.alla: si cerca l’accordoallasembra un’ipotesi molto plausibile, anche se ci ...

