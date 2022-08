Incendio in un campo ad Aprilia, interviene un canadair (Di mercoledì 10 agosto 2022) . Campi bruciati, case colpite dalle fiamme, pali dell’energia elettrica e della linea telefonica caduti. Sono solo una parte dei danni provocati da un enorme Incendio divampato in alcuni terreni tra via Pontina, via Bacchiglione e via del Genio Civile ad Aprilia. Sul posto in un primo momento sono accorsi i volontari delle associazioni di Protezione civile Anc (associazione nazionale carabinieri) e Alfa di Aprilia; a loro si sono quindi aggiunte squadre del 115, un canadair ed un elicottero. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a scongiurare una ripresa del rogo intervenendo sugli ultimi focolai. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di mercoledì 10 agosto 2022) . Campi bruciati, case colpite dalle fiamme, pali dell’energia elettrica e della linea telefonica caduti. Sono solo una parte dei danni provocati da un enormedivampato in alcuni terreni tra via Pontina, via Bacchiglione e via del Genio Civile ad. Sul posto in un primo momento sono accorsi i volontari delle associazioni di Protezione civile Anc (associazione nazionale carabinieri) e Alfa di; a loro si sono quindi aggiunte squadre del 115, uned un elicottero. Le operazioni di spegnimento si sono protratte fino a scongiurare una ripresa del rogo intervenendo sugli ultimi focolai. L'articolo proviene da Italia Sera.

