Ida Platano in ospedale dopo giorni di silenzio: “Non sto tanto bene” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Ida Platano in ospedale. La dama di UeD, che è solita aggiornare quotidianamente i suoi fan di Instagram, nelle ultime ore ha spiazzato tutti. In effetti si era un po’ assentata dai social e già questo fatto aveva destato sospetti. Come detto ha sempre avuto un rapporto costante con i suoi tanti follower, per questo motivo ci si è subito chiesti cosa fosse successo. Ha fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi è tornata con uno scatto direttamente dall’ospedale. La foto ha fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto tanto bene. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, ha scritto Ida Platano nella didascalia della Storia. Ida Platano ospedale, la foto che preoccupa tutti Almeno per ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Idain. La dama di UeD, che è solita aggiornare quotidianamente i suoi fan di Instagram, nelle ultime ore ha spiazzato tutti. In effetti si era un po’ assentata dai social e già questo fatto aveva destato sospetti. Come detto ha sempre avuto un rapporto costante con i suoi tanti follower, per questo motivo ci si è subito chiesti cosa fosse successo. Ha fatto perdere le sue tracce per qualche giorno, poi è tornata con uno scatto direttamente dall’. La foto ha fatto subito il giro della rete: “Ciao belli miei. Volevo dirvi che non sono sparita, non sto. Passerà. Tornerò presto. Un abbraccio”, ha scritto Idanella didascalia della Storia. Ida, la foto che preoccupa tutti Almeno per ...

