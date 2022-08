Giulia Salemi | sguardo magnetico | îl segreto di bellezza da copiare

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 10 agosto 2022) L’abbinamento waterproof perfetto per unoseducente e. Come insegnaUn vero must have diper ciglia meravigliose ad effetto tridimensionale, che rimangono intatte per trascorre le giornate di vacanza in totale libertà, sfoggiando unostrepitoso. Il MASCARA COCCOLA CIGLIA e il PRIMER & SIERO sono l’abbinamento perfetto per un look da spiaggia o da sera che rende gli occhi protagonisti, senza temere le conseguenze del caldo o di una bella nuotata. Proprio come insegna l’influencer e personaggio dell’anno! Il risultato si ottiene in 2 step: prima si applica il PRIMER sulla lunghezza delle ciglia per nutrirle, proteggerle e prepararle all’applicazione del MASCARA COCCOLA CIGLIA, che si ...