Elezioni | Calenda | ' accordo con Iv? Spero di sì | le premesse ci sono'

Roma, 10 ago. (Adnkronos) - L'intesa elettorale tra Azione e Iv, si farà: "Spero di si'. Ci sono tutte le premesse. Io con Renzi ho governato quattro anni, abbiamo sempre litigato pero' le cose le abbiamo fatte". Lo ha detto il leader di Azione, Carlo Calenda, intervistato a "Omnibus" su La7.

