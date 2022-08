Date, orari e dove vedere le prime 5 gare di Serie A: la programmazione (Di mercoledì 10 agosto 2022) Serie A programmazione- Ritorna la nostra cara ed amata Serie A, Sabato 13 Agosto si da al via alla stagione 2022-23. Date, orari e visione delle prime 5 gare di Serie A: la programmazione Sabato si darà al via alla prossima stagione di Serie A, si parte con il Milan Campione in carica. Le altre rivali, hanno voglia di rivalsa. E prima di tutto, ecco la programmazione, datata e televisiva. Adatta per vedere le prime 5 giornate della massima Serie Italiana: 1^ Giornata: Sabato 13 agosto 18:30 Milan-Udinese DAZN 18.30 Sampdoria-Atalanta DAZN-SKY 20:45 Lecce-Inter DAZN-SKY 20.45 Monza-Torino DAZN Domenica 14 agosto 18:30 Fiorentina-Cremonese DAZN 18.30 ... Leggi su seriea24 (Di mercoledì 10 agosto 2022)- Ritorna la nostra cara ed amataA, Sabato 13 Agosto si da al via alla stagione 2022-23.e visione dellediA: laSabato si darà al via alla prossima stagione diA, si parte con il Milan Campione in carica. Le altre rivali, hanno voglia di rivalsa. E prima di tutto, ecco la, datata e televisiva. Adatta perle5 giornate della massimaItaliana: 1^ Giornata: Sabato 13 agosto 18:30 Milan-Udinese DAZN 18.30 Sampdoria-Atalanta DAZN-SKY 20:45 Lecce-Inter DAZN-SKY 20.45 Monza-Torino DAZN Domenica 14 agosto 18:30 Fiorentina-Cremonese DAZN 18.30 ...

324_340 : RT @SiciliaPreziosa: Per la #NottediSanlorenzo e per tutta l'#Estate tornano le #aperture serali alla #ValledeiTempli di #Agrigento, a #Sel… - SiciliaPreziosa : Per la #NottediSanlorenzo e per tutta l'#Estate tornano le #aperture serali alla #ValledeiTempli di #Agrigento, a… - 100x100Napoli : Date, orari e programmazione delle prime cinque giornate di #SerieA del #Napoli. - CalcioNews24 : La programmazione delle prima cinque giornate di #SerieA ?? - SiamoPartenopei : Prossimo turno Serie A: date e orari della 1a giornata, Sky e DAZN: c'è Verona-Napoli -