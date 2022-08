‘Dammi i soldi’: minaccia con una siringa una 21enne e la insegue (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ha prima avvicinata, mentre lei stava aspettando l’autobus nei pressi del GRA per recarsi al lavoro, poi l’ha strattonata e, sotto la minaccia di una siringa, le ha chiesto di consegnargli tutti i soldi. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’alba del 17 luglio scorso da una ragazza di 21 anni, che con tutte le sue forze ha cercato di fuggire e di chiedere aiuto. Il tentativo di rapina alla fermata del bus La giovane ha cercato di liberarsi, di correre via chiedendo aiuto. Ma l’uomo l’ha inseguita, ha cercato di ‘riprenderla’ perché il suo obiettivo era uno: rapinarla. Poi, però, quando si è accorto che non poteva mettere a segno il colpo si è dato alla fuga, mentre la vittima si è presentata di fronte ai Carabinieri della Tenenza di Ciampino e ha sporto denuncia. L’arresto I militari, attraverso una ricognizione sulla probabile via di fuga ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 10 agosto 2022) L’ha prima avvicinata, mentre lei stava aspettando l’autobus nei pressi del GRA per recarsi al lavoro, poi l’ha strattonata e, sotto ladi una, le ha chiesto di consegnargli tutti i soldi. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’alba del 17 luglio scorso da una ragazza di 21 anni, che con tutte le sue forze ha cercato di fuggire e di chiedere aiuto. Il tentativo di rapina alla fermata del bus La giovane ha cercato di liberarsi, di correre via chiedendo aiuto. Ma l’uomo l’ha inseguita, ha cercato di ‘riprenderla’ perché il suo obiettivo era uno: rapinarla. Poi, però, quando si è accorto che non poteva mettere a segno il colpo si è dato alla fuga, mentre la vittima si è presentata di fronte ai Carabinieri della Tenenza di Ciampino e ha sporto denuncia. L’arresto I militari, attraverso una ricognizione sulla probabile via di fuga ...

