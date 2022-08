“Ciao ciao Mediaset…”. Elisabetta Gregoraci verso un nuovo inizio: chiamata bomba dalla Rai (Di mercoledì 10 agosto 2022) Momento d’oro per Elisabetta Gregoraci, dopo aver trovato l’amore arriva anche la convocazione della Rai per un nuovo programma. A riportare l’indiscrezione è Dipiù Tv. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e mentre la vita lavorativa attende quella sentimentale corre. Il suo rapporto con Giulio Fratini sembra infatti essere definitivamente decollato. Classe 1992, di 12 anni più giovane di lei, rampollo di una famiglia estremamente nota. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, suo padre è il fondatore del noto brand Rifle. Titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo ovvero un miliardo di euro circa. Probabilmente è proprio il padre a trasmettere a Giulio la sua passione per il mondo delle imprese. Giulio non è nuovo al mondo dello spettacolo: èè stato ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) Momento d’oro per, dopo aver trovato l’amore arriva anche la convocazione della Rai per unprogramma. A riportare l’indiscrezione è Dipiù Tv. Nei prossimi giorni se ne saprà di più e mentre la vita lavorativa attende quella sentimentale corre. Il suo rapporto con Giulio Fratini sembra infatti essere definitivamente decollato. Classe 1992, di 12 anni più giovane di lei, rampollo di una famiglia estremamente nota. Il padre è uno degli imprenditori più importanti di Firenze, suo padre è il fondatore del noto brand Rifle. Titolare di svariati Hotel di lusso e della collezione di orologi più costosa al mondo ovvero un miliardo di euro circa. Probabilmente è proprio il padre a trasmettere a Giulio la sua passione per il mondo delle imprese. Giulio non èal mondo dello spettacolo: èè stato ...

