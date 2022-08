Che fine hanno fatto i Boney M e perché si sciolsero (Di mercoledì 10 agosto 2022) La leggenda dei Boney M era nata a metà degli anni Settanta da un’idea di Frank Farian, un produttore tedesco che sognava una carriera da cantante, che nel 1975 incise il brano Baby Do You Wanna Bump. Pubblicato dalla Hansa Records sotto il nome di Boney M, preso a prestito da Boney (dal titolo di una serie australiana molto popolare in Germania in quel periodo), il brano non ebbe un successo immediato, ma dopo qualche mese divenne molto popolare in Olanda e in Belgio. Farian pensò allora di seguire il flusso della disco music, che in quel periodo era ormai popolarissima, creando un nucleo artistico dal fascino esotico che potesse fare concorrenza ai big americani. Decidendo di restare in seconda fila, Farian mise in piedi un gruppo formato da professionisti già conosciuti in Germania e di origine caraibiche: ne facevano parte Liz ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 agosto 2022) La leggenda deiM era nata a metà degli anni Settanta da un’idea di Frank Farian, un produttore tedesco che sognava una carriera da cantante, che nel 1975 incise il brano Baby Do You Wanna Bump. Pubblicato dalla Hansa Records sotto il nome diM, preso a prestito da(dal titolo di una serie australiana molto popolare in Germania in quel periodo), il brano non ebbe un successo immediato, ma dopo qualche mese divenne molto popolare in Olanda e in Belgio. Farian pensò allora di seguire il flusso della disco music, che in quel periodo era ormai popolarissima, creando un nucleo artistico dal fascino esotico che potesse fare concorrenza ai big americani. Decidendo di restare in seconda fila, Farian mise in piedi un gruppo formato da professionisti già conosciuti in Germania e di origine caraibiche: ne facevano parte Liz ...

