Carlo Cottarelli candidato con Pd e + Europa

(Di mercoledì 10 agosto 2022)saràcon PD e +. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. "Ho accettato, ed è un grande onore" ha detto lo stessocollegato in conferenza dopo aver spiegato l'offerta che gli era arrivata dalla coalizione. "Voglio ringraziare. E' un grande privilegio lavorare con lui", ha detto Enrico Letta. Che lo ha indicato come "una delle principali punte di diamante della nostra campagna elettorale. Rappresenta una sintesi dell'accordo che abbiamo sottoscritto con i nostri alleati la scorsa settimana".è direttore dell'Osservatorio sui conti pubblici dell'Università Cattolica di Milano. ...

Lo ha confermato lo stesso economista in una conferenza con i leader della coalizione sarà candidato con PD e + Europa. L'annuncio è arrivato dal diretto interessato durante una conferenza stampa organizzata da Emma Bonino, Benedetto Della Vedova ed Enrico Letta. Per l'economista invece, "La flat tax non mi piace. Non va demonizzata, ma va presentata per quello che è: un sistema di tassazione che redistribuisce meno di quello attuale"