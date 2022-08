Capello: “Napoli niente scudetto. Osimhen vale Lukaku e Vlahovic, punto su Spalletti” (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabio Capello parla del Napoli fuori dalla corsa scudetto in Serie A, con l’Inter favorita. In una lunga intervista a Il Mattino l’ex allenatore e stimato commentatore tv di Sky fa il punto sulla stagione che sta per partire. Capello non boccia il Napoli, ma non lo vede tra le prime posizioni per la lotta al titolo soprattutto dopo che è andato via Koulibaly: “È chiaro che perso un calciatore che ha personalità in campo, ma anche nello spogliatoio. Non avere più uno come lui, vul dire perdere certezze in un reparto, come quello della difesa, dove c’è sempre bisogno di esperienza, scaltrezza. Ecco, indubbiamente il Napoli ora è cambiato“. Sull’addio di Mertens: “Ci sta che ad un certo punto si decida di azzerare e ricominciare. Giocare per tanti anni ... Leggi su napolipiu (Di mercoledì 10 agosto 2022) Fabioparla delfuori dalla corsain Serie A, con l’Inter favorita. In una lunga intervista a Il Mattino l’ex allenatore e stimato commentatore tv di Sky fa ilsulla stagione che sta per partire.non boccia il, ma non lo vede tra le prime posizioni per la lotta al titolo soprattutto dopo che è andato via Koulibaly: “È chiaro che perso un calciatore che ha personalità in campo, ma anche nello spogliatoio. Non avere più uno come lui, vul dire perdere certezze in un reparto, come quello della difesa, dove c’è sempre bisogno di esperienza, scaltrezza. Ecco, indubbiamente ilora è cambiato“. Sull’addio di Mertens: “Ci sta che ad un certosi decida di azzerare e ricominciare. Giocare per tanti anni ...

NapoliAddict : PRIMA PAGINA MATTINO - Petagna via, c'è Simeone. Capello: 'Azzurri forti, basta pensieri negativi' #Napoli… - infoitsport : CdS: 'Napoli, Simeone con Raspadori', Tuttosport: 'Simeone al Napoli, caos Verona', Il Mattino: 'Petagna via, c'è S… - MarcoLedda : @AleTanzini Peccato che ai tempi ti scontravi con il Milan di Sacchi e Capello, che dominava in Europa, l'Inter dei… - CarloAlberto89 : @ItBegins013 @strapuntino00 TRAPP,CAPELLO, LIPPI BIS, CONTE SECONDO/TERZO ANNO non hanno avuto un gioco spettacolar… - infoitsport : Capello esclude il Napoli: 'L'Inter è la più forte -